112 Neyin Numarası ve Ne İçin Aranır? 112 Hangi Durumlarda Aranır ve Nerenin Telefonu?

Acil çağrı numaralarından biri olan 112 pek çok farklı kurumu bünyesinde bulundurarak halka hizmet eden bir telefon numarasıdır. İşte, 112 nolu telefon ile ilgili detaylar…

112 Nerenin Numarası?

112 nolu numara 6 farklı kurum için oluşturulan ortak bir telefon hattıdır. Bu yıla kadar sadece ambulans için kullanılan 112 nolu çağrı merkezi polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik ve orman yangıları ihbar hatları ile birleşmiştir. Bu birimler ile ilgili sorun yaşayan ya da soru sormak isteyenler tüm acil numaraların toplandığı 112 nolu telefonu arayarak hizmet alabilirler.