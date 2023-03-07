ABD sahra hastanesi, Sağlık Bakanlığı’na devrediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen ABD askerlerinin Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) bahçesine kurduğu 100 yataklı, acil servisi ve 2 ameliyathanesi olan sahra hastanesi bugün Sağlık Bakanlığı'na devredilecek. ABD Avrupa Deniz Kuvvetleri, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansıyla (USAID) koordinasyonu ile 633. Cerrahi Müdahale Birliği, Langley Hava Üssü, Tıbbi Kurulum Destek Ekibi'nin (MIST) yardımlarıyla ABD Altıncı Filosu'nun 61/2. Görev Gücü'nde görevli ABD deniz piyadeleri, Hatay MKÜ bahçesine 100 yataklı acil durum sahra hastanesi kurmuştu.