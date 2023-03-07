Çadırlara tarihi isimler verdiler

Hataylı Aslanoğlu ailesi depremde evlerinin yıkılmasının ardından 38 kişilik ailesiyle birlikte çadır kente yerleşti. Hayata yeniden tutunmaya çalışan Aslanoğlu ailesi, hayranı oldukları ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinden esinlenerek kaldıkları 9 çadıra isim verdi.Aslanoğlu, çadırlara seçtikleri tarihi kişilerin isimlerini verdiklerini söyleyerek, "Çadırları kurduk. Sağ olsun askerler de ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra, kendimize bir yaşam alanı yapabilmek için uğraştık. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisini tarihimizi anlattığı için izliyorduk, nasıl ki onlar yoktan var oldu, nasıl ki kendilerine bir yerleşim alanı seçti, çoğaldı biz de her çadıra bir ad verelim dedik.Benimsemek adına, zaten aileyiz, yan yanayız, birimizde olmayan diğerinde oluyor. O fikirle yola çıkarak, buradan geçerken Ertuğrul Bey Otağı veya Bala Hatun Otağ diye seslenerek geçiyoruz. Herkes kendi seçtiği karakterleri alarak isimlerini yazdı. Kuruluş Osman dizisinin oyuncularını buraya bekliyoruz. Bize büyük bir motive kaynağı olacak. Tüm aile bir araya gelip çadırda izliyoruz" diye konuştu.