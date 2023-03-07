CHP’li Barış Yarkadaş, Meral Akşener’i hedef aldı! İYİ Parti’den çok sert karşılık geldi: Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak?

CHP'Lİ YARKADAŞ AKŞENER'İ HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın olan gazetecilerden olan CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Meral Akşener'in dünkü koalisyon toplantısında masayı terk ettiğini, araya Davutoğlu'nun girerek güçlükle ikna ettiğini yazdı. Yarkadaş, Akşener'in kriz çıkaran bir tavır sergilediğini belirterek, "Akşener'i anlayamıyorum. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?" dedi.

Yarkadaş yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

Akşener'i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener, Babacan'a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dk konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?