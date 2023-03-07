Emniyet’ten provokatif paylaşımlara dair açıklama: 29 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğündeki depremden dokuz saat sonra Elbistan'da 7,4 büyüklüğünde deprem yaşanmasının ardından sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlar yapılmaya başlamıştı. Bu noktada Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı devreye girerek provokatif paylaşımlarla ilgili inceleme başlattı.

"KANUNLARIN VERDİĞİ YETKİ ÇERÇEVESİNDE"

Emniyet konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. 6 Şubat 2022 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, akabinde Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve depremler çevre illerimizde de hissedilmiştir" ifadelerini kullandı.

"29 KİŞİ TUTUKLANDI"

Emniyet'in açıklamasının devamında bugüne kadar neler yapıldığına dair bilgiler verilerek "Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerine korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen bin 129 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 621 hesap yönetici hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 154 şahıs gözaltına alınmış, 29'u tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

"81 ADET OLTALAMA DOLANDIRICILIĞI…"

Yapılan işlemlerin anlatıldığı Emniyet'in açıklamasında şunlar da belirtildi: "Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suiistimal etmek amacıyla oluşturulmuş; 81 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır."