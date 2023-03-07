HDP ve CHP’liler kaçak yapılaşmanın önünü açmaya çalıştılar

Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi Mart ayı ilk toplantısında Yenitaşkent Belediye Meclisi'nin 5 Ekim 2001 tarih ve 32 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notlarında değişiklik yapılmasıyla ilgili konu görüşüldü. HDP'li ve CHP'li Akdeniz Belediye Meclis üyeleri Akdeniz'de kaçak yapılaşmanın önünü açmak için tarım arazilerinde plan tadilatı değişikliğine karşı çıkıp, engelleme girişimine rağmen teklif oyçokluğu ile meclisten geçti.

Muhalif Meclis üyelerinin tutumunu eleştiren Akdeniz Belediyesi Başkanı Mustafa Gültak, "Buraları tarım arazisi ve tarım arazisi olarak da kalacak. Bizi iş bilmezmiş, imardan anlamazmış gibi göstermeyin. 1/5000 planda itiraz edilen yerlerin burası ile alakası yok. Dolayısıyla 5 binliği, binliği bekleme, yatırımı, soğuk hava deposunu, istihdamı bekletmek demektir. Öyle bir algı yarattınız ki sanki buralar imara açılıyor, konut oluyor, ticaret oluyor. Öyle değil! Amacımız, müracaatları yasallaştırmak" diyerek tepki gösterdi.

Tartışmaların yaşandığı gündeme ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, konunun daha önce komisyonlara sevk edildiğini, komisyonun süre istediğini ancak re'sen hakkını kullanıp teklifi Meclis'e tekrar getirdiğini söyledi. CHP ve HDP'li Meclis üyelerinin, 1/5000'lik imar planlarının askı sürecinin sürdüğü gerekçesiyle teklife itirazı ve ertelenmesi yönündeki eleştiri, engelleme ve karşı çıkışlarına rağmen teklif, Başkan Mustafa Gültak'ın oylamaya sunması sonucu, Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

"BELEDİYEYE PARA GELECEK DİYE ENGELLEMEYE KALKIYORSUNUZ"

CHP ve HDP'li Meclis üyelerinin itirazının sürmesi üzerine kapsamlı bir açıklama yapan Başkan Gültak, imar kanunlarına göre bir konunun Meclis'ten geçtikten sonra yasalaştığını, askı süresinin de konuya ilişkin işlem yapılmasına engel olmadığını belirtti. Başkan Gültak, 1/5000'likte itiraz edilen yerlerin burasıyla alakası olmadığını belirterek, "Buralar tarım arazisi ve tarım arazisi olarak da kalacak. 5000'lik neden bekleniyor ki? Bununla ilgili bir yer değil. Kendi bölgenizde neyin imara girdiğine iyi bakın. Şunu söyleyin; 'Ya buradan biraz ruhsat geliri olur, garibana para gider, imkân gider, onun için engelliyoruz' deyin. Belediyeye biraz para gelecek, bunu engellemeye kalkıyorsunuz. Yapılan 5 binliğin, çıkardığımız bu izinle uzaktan yakından bir alakası yok. Çünkü buralar hala tarım arazisi. Bizi sanki iş bilmezmiş, imardan anlamazmış gibi göstermeyin. Neyi, niçin savunduğunuzu dahi bilmiyorsunuz. 100 binliğin içinde de buralar tarım arazisi, 5 binlik ile de alakası yok" dedi.

"BURALARI TARIM ARAZİSİDİR VE ÖYLE DE KALACAKTIR"

"Yani bu 5 binlik, bugün hiç itiraz olmazsa, mahkemeye kimse gitmezse ve onaylansa, burası yine tarım arazisi" diyen Başkan Gültak, "Bugün bahsettiğimiz alanların hepsi tarım arazisi. 5 binlik veya binlik arsa olmuyor, imara açılmıyor. Dolayısıyla 5 binliği, binliği beklemek demek, yatırımı, soğuk hava deposunu, istihdamı bekletmek demek. Öyle bir algı yarattınız ki sanki buralar imara açılıyor, arazi oluyor, konut oluyor, ticaret, lojistik oluyor. Öyle değil. Buralar tarım arazisidir ve öyle de kalacaktır. Burada amacımız, müracaatları yasallaştırmak, kaçağın önüne geçmektir. Zira kaçak binalar Encümen'den ceza alıyor, inşaatlar duruyor. Olay budur. Bunun ucunu depreme getirmek, alelacele imar uygulaması yapılıyormuş gibi göstermek doğru değildir" diye konuştu.

Gültak, "Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, imara girmemiş tüm tarım arazileri için şu an getireceğimiz konu aynıdır. Zamanında Yenitaşkent Belediyesi'nin bence sehven, düşünmeden yaptığı bir karardır, tüm bölgeyi de kilitlemiştir. Biz bunu düzeltiyoruz" dedi.

Başkan Gültak, açıklamasından sonra teklifi, idareden geldiği gibi Meclis üyelerinin oylamasına sundu. Teklif, Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin 19'a karşı 17 oyçokluğu ile kabul edildi.