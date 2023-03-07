İngiliz Reuters’dan yeni senaryo: 6’lı koalisyona seçim stratejisi biçtiler!

Bu yaşanlar sonrasında Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK ile bağını reddetmeyen ve her fırsatta bunu gözler önüne seren HDP ile daha yakın temas kuracağı konuşulurken, İngiliz Reuters bugün dikkat çeken bir analize yer verdi:

6'LI KOALİSYONA 'SEÇİM AKLI' VERDiLER!

6'lı koalisyonda bulunan iki yetkiliye dayandırılan analizde; HDP ile görüşmenin milliyetçi seçmene sahip İYİ Parti tabanından gelecek desteği baltayabileceği kaydedildi. HDP'nin 14 Mayıs'taki seçimlerde muhalefet için kritik rol oynadığı belirtilerek, söz konusu desteğin önemine vurgu yapıldı.