İngiliz Reuters’dan yeni senaryo: 6’lı koalisyona seçim stratejisi biçtiler!

6'lı koalisyon Cumhurbaşkanı adayı olacak ismi belirledi. Büyük kriz yine ve yeni krizlere gebe bir metinle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile sonuçlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu süreçte özellikle HDP ile ilgili gösterdiği söylenen direnç ise ilginç bir noktaya evrildi. Akşener pes ederek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ederken adaylık açıklamasında takındığı tavır dikkatlerden kaçmadı.
HDP'DEN 6'LI KOALİSYONA VE KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI
Kaosun ardından HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kararlaştırılmasıyla birlikte üst üste destek niteliğinde açıklamalar geldi. HDP çevresi kendisine sık sık gül uzatan Kılıçdaroğlu'na bu kez açık açık yan yana duralım mesajları iletmeye başladı.
HDP'nin mevcut Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrıda "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz." dedi. Sancar açık ittifak beklentisini de belirtti.
Terör örgütü PKK destekçiliği nedeniyle Edirne'de cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanır açıklanmaz sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Demirtaş, Mithat Sancar'ın da görselini paylaşarak "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz." şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Bu yaşanlar sonrasında Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK ile bağını reddetmeyen ve her fırsatta bunu gözler önüne seren HDP ile daha yakın temas kuracağı konuşulurken, İngiliz Reuters bugün dikkat çeken bir analize yer verdi:
6'LI KOALİSYONA 'SEÇİM AKLI' VERDiLER!
6'lı koalisyonda bulunan iki yetkiliye dayandırılan analizde; HDP ile görüşmenin milliyetçi seçmene sahip İYİ Parti tabanından gelecek desteği baltayabileceği kaydedildi. HDP'nin 14 Mayıs'taki seçimlerde muhalefet için kritik rol oynadığı belirtilerek, söz konusu desteğin önemine vurgu yapıldı.