‘İstiklal’ davasının tarihi belli oldu

Terör örgütü PKK tarafından Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü düzenlenen ve 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin de yaralanmasına yol açan bombalı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede sanıklar hakkında 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile bin 950 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapis istendi. Firari şüpheli Cemil Bayık'ın aralarında bulunduğu 35 şüpheli hakkında ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile bin 938 yıl ile 3 bin 16.5 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor. Sanıkların yargılaması 9-10-11 Mayıs tarihlerinde yapılacak.