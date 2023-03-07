NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları var





İsveç'in yeni terör yasasını çıkararak, Türkiye ile terör örgütü PKK dahil terörle mücadelede işbirliğini güçlendirmesini memnuniyetle karşıladığını aktaran Stoltenberg, "İsveç'in Türkiye'ye silah ihracatına herhangi bir kısıtlama getirmemesini de memnuniyetle karşılıyorum. İsveç, Üçlü Mutabakat Zaptı kapsamındaki taahhütlerini yerine getirdi ve onay sürecini tamamlamanın zamanı geldi" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye değinen Stoltenberg, "Daimi Ortak Mekanizma toplantılarını yeniden başlatmayı kabul etmesinden memnunum. Perşembe günü NATO Karargahı'nda Türkiye, Finlandiya ve İsveç'i bir başka toplantıya davet ettim" dedi.

Macaristan parlamentosunun İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini görüşmeye başlamasından da memnun olduğunu aktaran Stoltenberg, "Sürecin kısa sürede tamamlanmasını bekliyorum. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği ittifakımızı daha da güçlendirecektir" dedi.