Haberler Gündem Haberleri Şehit Adem Avunan memleketi Bingöl'de toprağa verildi
Giriş Tarihi: 7.3.2023 23:34

Şehit Adem Avunan memleketi Bingöl'de toprağa verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 18 Şubat'ta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan memleketi Bingöl’e getirilerek son yolcuğuna uğurlandı.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Şehit Adem Avunan memleketi Bingöl’de toprağa verildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 18 Şubat'ta yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Âdem Avunan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Avunan, askeri uçakla memleketi Bingöl'e getirilerek son yolcuğuna uğurlandı.

Bingöl Havalimanı'nda karşılanan şehit naaşı, Genç ilçesine bağlı Bayırlı köyünde düzenlenen törenin ardından dualarla defnedildi.

Şehidin cenaze törenine ailesinin yanı sıra Vali Vekili Abdullah Özübek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, jandarma ve polis ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Adem Avunan memleketi Bingöl'de toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA