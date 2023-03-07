Şehit Adem Avunan memleketi Bingöl’de toprağa verildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 18 Şubat'ta yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Âdem Avunan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Avunan, askeri uçakla memleketi Bingöl'e getirilerek son yolcuğuna uğurlandı.

Bingöl Havalimanı'nda karşılanan şehit naaşı, Genç ilçesine bağlı Bayırlı köyünde düzenlenen törenin ardından dualarla defnedildi.

Şehidin cenaze törenine ailesinin yanı sıra Vali Vekili Abdullah Özübek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, jandarma ve polis ekipleri ile vatandaşlar katıldı.