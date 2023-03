SON DAKİKA: Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Cumhur İttifakı olarak sağa sola bakmadan, şuna buna aldırmadan Türkiye ve Türk Milleti'ne hizmet edeceğiz. Başkaları gevezelik yapacak, biz yüksek bir gayeye ulaşmak için çalışacağız. Başkaları polemik batağında debelenecek, kaos ve krizde buluşacak, biz huzur ve kardeşliğin manifestosunu yazacağız.

Denizi geçtik, derede boğulmayacağız. Devlet kanatlarını aralamış, depremzedelere samimi bir hissiyat ile sahip çıkılmıştır.

İnancımız ve itikatımız odur ki, insanın en hayırlısı yine insana en faydalı olanıdır. Kahramanmaraş merkezli doğal felakette vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavi gören vatandaşlarımızın bir an önce iyileşmesi bir başka niyazımdır. 405 bin afet konutu ile birlikte 83 bin köy evinin inşa edileceği anlaşılmaktadır. Depremden etkilenen 11 ilimizin her birinden master planları hazırlanmaktadır. Zemin artı 3 ya da 4 katı geçmeyeceği açıklanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde gerçekleştirilen Ulusal Risk Kalkanı toplantısı bize göre çok hayırlı ve gelecek için çok umut verici bir adımdır.

Deprem başta olmak üzere, sel, heyelan, yangın, salgın hastalıklar, terör saldırıları, ekonomik krizler gibi ülkemizin karşı karşıya kalma riski olan konuların afet çatısı altında toplanması çok isabetli bir karardır.

Kurum ve kurulların ilgili bakanlıklarla eşgüdüm halinde çalışması, işbirliğini doğal olarak güçlendirecektir. Her şeyden evvel deprem gerçeğini kabul ederek, buna karşı köklü çözümler üretmek, dayanıklı binalar geliştirmek öncelikli hedefimizdir.

Önümüzdeki kısa sürede yapılması gereken çok iş olduğu görülmektedir. Cumhur İttifakı bu yıkımın altından kalkmaya mahir ve muktedirdir.

Bizim sevdamız Türkiye'dir. Vakit kaybedemeyiz, çer çöp ile oyalanamayız. Aziz Milletimiz, söz sende diyoruz.

Seçim müziği kullanmayacağız. Sağduyumuzu her an kullanacağız. Pozitif siyasetimizi ülke genelinde yansıtacağız. Milletimiz ile her an temas halinde iç içe olacağız. Adayımız belli, kararımız net diyeceğiz. Felaketin kanamasını faziletli güç birliği ile dindireceğiz.