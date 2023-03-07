Son dakika: Kuzey Irak’tan kaçan 2 PKK’lı terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü başarılı operasyonlar kararlılıkla devam ederken örgütten kaçışlar da hızlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Deprem bölgesindeki faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadelemiz de aralıksız sürüyor. Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." dendildi.