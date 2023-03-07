Yıkılan hayallerini yeniden kuruyorlar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) depremlerden etkilenen 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri için Destekleme Yetiştirme Kursları (DYK) açtı.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde MEB tarafından lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler için DYK'lerde eğitim veriliyor. SABAH, Hatay'da çadır kentin içinde kurulan kursları ve Defne'deki çadır okulları sahada inceledi. Hatay'da 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine katkı sağlamak için şu an 66 sınıf açıldı, bu sayının 125'e yükseltilmesi planlanıyor. Öğrencilere kurslarda psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti, etütler, ek dersler veriliyor. Bire bir çalışma ve deneme sınavı yapma imkânı sunuluyor.Kurslarda EBA TV'de ders anlatan ve kitap yazarı olan öğretmenler görev yapıyor. 71 ilde bulunan ölçme ve değerlendirme merkezleri de DYK'lerde gönüllü olarak çaba harcayan öğretmenlere destek oluyor. İhtiyaç duyulan ders kitapları ve yardımcı kaynaklar da yeniden basılarak öğrencilere ulaştırılıyor. Sınıf ortamı oluşturulan çadır okullarda öğrenciler sınavda başarılı olmak için bu eğitimlere önem veriyor.Çadır ve konteyner kentleri içeren geçici konaklama merkezlerinde kapasiteye göre öğretmen görevlendiriliyor. Günlük raporlar doğrultusunda iletilen ihtiyaçlar mevcut imkânlar dahilinde karşılanıyor. Çadır kentlerde 41 okul öncesi, 34 ilkokul, 143 ortaokul, 6 özel eğitim, 19 Mehmetçik Okulu, 41 psikososyal destek merkezi bulunuyor.