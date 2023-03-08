AK Parti’nin gündemi deprem

AK Parti, milyonlarca vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketi sonrasında zarar gören illerdeki vatandaşın ve başka yerlere gidenlerin sandığa gidip oylarını kullanmaları için tüm teşkilatlarını harekete geçirdi. AK Parti'nin teşkilat seçim işleri başkanları, seçim koordinasyon merkezleri başkanları ve hukuk işlerinden sorumlu kurmayları Ankara'da toplandı. Toplantıda seçim sürecinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi. Deprem bölgesi ve başka illere giden, 3 milyonu aşkın seçmenin oy kullanmasının sağlanması talimat verildi.