Bakan Akar Adıyaman’da depremzedelerle bir araya geldi

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Adıyaman'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afet Koordinasyon Merkezi'nde aldığı brifingin ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Adıyaman Merkezde kurulan Altınşehir Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Görevli bulunan yetkililerden konteyner kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan bakan Akar, depremzedelerle sohbet etti, onların sorun ve taleplerini dinledi.



Deprem bölgesinde devletin her türlü imkanı seferber ettiğini dile getiren Bakan Akar, "Yaraları sarmak için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devletimiz ayakta. Asil milletimizle birlikte tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız. Diğer illerimizde olduğu gibi Adıyaman'da da bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bir yandan yeni yapılacak olan konutların çalışmaları sürmekte." dedi.

Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Konteyner kentteki ziyaretinin ardından Mehmetçik tarafından kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu. Çocuklarla da yakından ilgilenen Akar, onlara oyuncak hediye etti.