BM ekibi konteyner kenti övmüştü... "Bu kadar kısa sürece harika bir iş"

Asrın felaketinin vurduğu Adıyaman'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Şehrin Altınşehir mahallesinde bin 825 konteynerlik alanın inşası devam ediyor. Bir yandan 300 koteyner yerleştirildi. İçlerinde yaşam dahi başladı. Bu kente yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda görevli gelip incelemelerde bulundu. Bu kapsamda devam eden işbirliğini güçlendirmek amacıyla Birleşmişler Milletler Afet Değerlendirmesi ve Koordinasyonu (UNDAC) ekibi, Adıyaman Altınşehir semtindeki konteyner kenti ziyaret ederek yetkililer ve depremzedelerle görüştü. Ekip lideri Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşmesinde konteyner kent için "bu kadar kısa sürede harika bir iş" diye bahsetmişti o anların görüntüleri ortaya çıktı.