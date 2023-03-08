Kriz ve kaos dolu bir sürecin ardından adayını açıklayan 6'lı koalisyonda şimdi de 'HDP' krizi gündeme geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den CHP'ye ziyaret çağrısı yapıldı.
HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK İTTİFAK MESAJI: PARTİMİZE BEKLERİZ
HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nu partilerine davet ederek açık ittifak mesajı vermiş, yaptığı çağrıda "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN HDP'YE ZİYARET AÇIKLAMASI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'HDP'nin olduğu masada biz olmayız' tutumu bilinirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin HDP ziyaretine ilişkin konuştu.
CHP'li Özgür Özel'den HDP'ye ziyaret açıklaması: Bakanlık verilemez demem | Video
KILIÇDAROĞLU HDP'Yİ ZİYARET EDECEK
CHP'li Özgür Özel, HDP'nin çağrısına yanıt vererek, bir ziyaretin gerçekleşeceğini söyledi. Özel, "Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil. Tarih belli değil." dedi.
"HDP'YE BAKANLIK VERİLEMEZ DEMEM"
6'lı koalisyondaki bakanlık hesaplarına da değinen Özgür Özel, HDP'nin terörle olan bağlantısını görmezden gelerek, HDP'nin eşit bir siyasi parti olduğunu savundu. "'HDP'ye bakanlık verilemez' demem" diyen Özel, "HDP seçimi kazanır bütün bakanlıkları da alır. HDP eşit bir parti." ifadelerini kullandı.