ÖZGÜR ÖZEL'DEN HDP'YE ZİYARET AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'HDP'nin olduğu masada biz olmayız' tutumu bilinirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin HDP ziyaretine ilişkin konuştu.

CHP'li Özgür Özel'den HDP'ye ziyaret açıklaması: Bakanlık verilemez demem | Video

KILIÇDAROĞLU HDP'Yİ ZİYARET EDECEK

CHP'li Özgür Özel, HDP'nin çağrısına yanıt vererek, bir ziyaretin gerçekleşeceğini söyledi. Özel, "Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil. Tarih belli değil." dedi.