Haberler Gündem Haberleri CHP'li Özgür Özel'den HDP'ye ziyaret açıklaması: Bakanlık verilemez demem
Giriş Tarihi: 8.3.2023 20:08 Son Güncelleme: 8.3.2023 20:12

CHP'li Özgür Özel'den HDP'ye ziyaret açıklaması: Bakanlık verilemez demem

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, katıldığı canlı yayın programında 6'lı koalisyonun gizli ortağı HDP'ye övgüler dizdi. 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ziyaret gerçekleştireceğini söyleyen Özel, "HDP’ye bakanlık verilemez demem ben. HDP seçimi kazanır bütün bakanlıkları da alır. HDP eşit bir parti." şeklinde konuştu.

CHP’li Özgür Özel’den HDP’ye ziyaret açıklaması: Bakanlık verilemez demem

Kriz ve kaos dolu bir sürecin ardından adayını açıklayan 6'lı koalisyonda şimdi de 'HDP' krizi gündeme geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den CHP'ye ziyaret çağrısı yapıldı.

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA AÇIK İTTİFAK MESAJI: PARTİMİZE BEKLERİZ

HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nu partilerine davet ederek açık ittifak mesajı vermiş, yaptığı çağrıda "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN HDP'YE ZİYARET AÇIKLAMASI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'HDP'nin olduğu masada biz olmayız' tutumu bilinirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin HDP ziyaretine ilişkin konuştu.

CHP'li Özgür Özel'den HDP'ye ziyaret açıklaması: Bakanlık verilemez demem | Video

KILIÇDAROĞLU HDP'Yİ ZİYARET EDECEK

CHP'li Özgür Özel, HDP'nin çağrısına yanıt vererek, bir ziyaretin gerçekleşeceğini söyledi. Özel, "Kemal Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edecek. Buna HDP de dahil. Tarih belli değil." dedi.

"HDP'YE BAKANLIK VERİLEMEZ DEMEM"

6'lı koalisyondaki bakanlık hesaplarına da değinen Özgür Özel, HDP'nin terörle olan bağlantısını görmezden gelerek, HDP'nin eşit bir siyasi parti olduğunu savundu. "'HDP'ye bakanlık verilemez' demem" diyen Özel, "HDP seçimi kazanır bütün bakanlıkları da alır. HDP eşit bir parti." ifadelerini kullandı.

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CHP'li Özgür Özel'den HDP'ye ziyaret açıklaması: Bakanlık verilemez demem
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