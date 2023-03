Evlenmeyi kabul etmedi önce silah çekti sonra kezzap attı

Olay, Küçükçekmece, Söğütlü Çeşme Mahallesi Meşe Sokak'ta yaşandı. 112 Acil birimlerini arayan bir kişi , "Kimyasal yanık" bilgisi vererek ambulans istedi. Yapılan çağrı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, polis de adrese yönlendirildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri yüzünde ve vücudunda kimyasal yanıklar olan 21 yaşındaki Yağmur T.'ye ilk müdahaleyi yaparak Çam Sakura Hastanesi'ne götürdü.

SİLAH TUTUKLUK YAPINCA KEZZAP ATTI

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışama başlattı. Şüphelinin Muhammed Can K. olduğu anlaşıldı. Şüphelinin iş yerinde çalışan Yağmur T.'ye silah çektiği, silahın tutukluk yaptığı öne sürüldü. Can K.'nın silahı tutukluk yapınca Yağmur T.'nin yüzüne kezzap attığı öne sürüldü. Polis ekiplerinin peşine düştüğü şüpheli gözaltına alındı. Can K. emniyete götürülürken yüzünde oluşan yanıkların, hafif olduğu ve tıbbi müdahale ile iyileşebileceği belirtilen Yağmur T. ile genç kızın ailesinin bilgisine başvuruldu. Can K.'nin genç kızla evlenmek istediği; Yağmur T.'nin ise 3 ay önce bunu reddettiği öğrenildi. Madde bağımlısı olduğunu öğrendiği Can K. ile görüşmeyi de reddettiği belirtilen Yağmur T.'nin şüpheliden şikayetçi olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Küçükçekmece Aile İçi Büro Amirliğince hakkında işlem yapılan Can K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.