Fatih Altaylı’nın cezası yalansız kalmadı

Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu iki ayrı izleme raporunu gündemine aldı. Masadaki ilk rapor, Flash TV'de yayınlanan "Cemil Kılıç ile Aydınlanma" isimli programa aitti.

Yayında sunucunun sarf ettiği, "Şu deprem kırımını bile Allah'a fatura ediyorlar utanmadan… yaşamını yitiren 40 bine yakın yurttaşımızın katili olmakla Allah'ı suçluyorlar… Bu sapkınlığın doruk noktasıdır… İslamiyet Kerbela'da doğduğu topraklara gömülmüştür. Ondan sonra İslam Tarihi dediğimiz kan deryasıdır..., Fetihtir. İşgaldir. Saltanattır. Cariye peşine düşmektir. Ülkeleri işgal edip insanları haraca boğup ya Müslüman ol ya kelleni alırım ya da para ver diyen adamlarla doludur. Sarayları da cariyelerle doldurmuşlar." şeklindeki sözler yayıncılık ilkesi ihlali olarak değerlendirildi.

Nefret dili kullanılarak söylenen sözleri insanları aşağılayan, dalga geçen, ayrımcılık yapan, toplumun büyük bir kesimini ötekileştiren ifadeler olarak değerlendiren Üst Kurul, yayıncı kanala 3 kez program durdurma cezası uyguladı.

ALTAYLI'NIN "RTÜK ENGELLEDİ" YALANINA YAPTIRIM

Habertürk'te yayınlanan "Fatih Altaylı ile Bire Bir Deprem Özel" isimli yayında sunucunun sorumlu davranmayarak bilgiyi araştırmadan ekrana taşıması da Üst Kurul'da 6112 sayılı yasanın ihlali olarak değerlendirildi.

Altaylı'nın, sonraki günlerde RTÜK'ün koordinesinde planlanan büyük medya yardım kampanyasını görmezden gelerek, RTÜK'ün Ciner Medya Grubunun yardım organizasyonunu engellediği yalanı, yasanın 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri, .. Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz.." hükmünü ihlal ettiğinden Habertürk hakkında idari para cezası kararı verildi.