HDP’li Saruhan Oluç’tan Meral Akşener’e zehir zemberek sözler: Ciddiye almıyoruz, işine baksın!

ALTILI MASANIN KAYYUM ATAMALARINA BAKIŞI: "Danıştay'ın geçici bir tedbir olarak bir ay süreyle görevden uzaklaştırma kararı verebileceği; her ay kararını gözden geçireceği ve bu geçici tedbirin en fazla altı ay devam edeceği hükme bağlanmıştır. Böylece İçişleri Bakanı, mahallî idarelere kayyum atamak suretiyle yerel seçimlere ilişkin seçme ve seçilme haklarını ortadan kaldıramayacaktır."

HDP'NİN KAYYUM ATAMALARINA BAKIŞI: "Belediyelerden üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına kadar uzanan, seçme-seçilme hakkını yok sayan, halk iradesine ve seçim adaletine ipotek koyan ve bir yönetim biçimi haline gelen kayyımlar rejimi anlayışına son verecek yasal düzenlemeler, bu rejimin yarattığı tahribatların giderilmesi ve kayyım mağdurlarının tüm haklarının iadesi için acildir.."

6'lı masa OHAL ve KHK'ya son vereceğini şu sözlerle açıkladı: "Olağan Üstü Hal Kanun Hükmünde Kararname çıkartılması yetkisine son verilmiştir."

HDP'de benzer bir açıklama yapmıştı: "Kararnamelerle yaratılan hak gasplarının giderilmesi ve her türlü ayrımcılığa son verilmesi gereklidir."