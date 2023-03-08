Kadınlar omuz omuza

Özelbir hastanenin tarafından geçen yıl başlatılan 'Kadınlarla Omuz Omuza' projesiyle 50 kadına iş ve eğitim olanağı sunuldu. Depremden etkilenen bölgede de kadınlara kapılarını açan proje ile 17 kadın depremzede İstanbul, Ankara ve Antalya'daki hastanelerde işe başladı. Projeyi yürüten hastanenin Sağlık Grubu CEO'su Uğur Genç; proje ile depremin etkilerini azaltıp yeniden hayata adım atılmasına yardımcı olmak istediklerini dile getirdi. Adıyaman merkezde ailesiyle birlikte 4 bloklu bir sitenin 9'uncu katında depremi yaşayan Bilge Bozkurt (26), özel bir hastanede yeni doğan yoğun bakım hemşiresi olarak çalışıyordu. Oturdukları bina ağır hasar gördü. Ailesi çadırda kalan genç kadın şimdi Antalya'da yine hemşire olarak çalışıyor. Mehtap Duran (39) da mesleği olan medikal muhasebe işine Antalya'da devam ediyor. Duran, "Ev bulduk. Çocuklar yeni okullarına başladı. Hayata yeniden başladık" dedi.