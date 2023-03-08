Meral Akşener kendi açıklamasını yalanladı! Tuhaf savunma, sessizliğe büründüler...

AKŞENER, BU İDDİALARI DOĞRULAMADI

Meral Akşener, dün Habertürk TV'de Fatih Altaylı'ya konuk oldu. Akşener, kriz sonrası döndüğü koalisyonun ikinci toplantısında yaşananları doğrulamadı. Akşener, CHP'li gazetecilerin aktardığının aksine olumlu bir süreç yaşandığını, çıkan sonuçtan memnun olduğunu ifade etti.

AKŞENER KENDİSİNİ DE YALANLADI

Meral Akşener, CHP'li gazetecilerin bilgilerini doğrulamazken, 'Kim yalan söylüyor' tartışmaları başladı. Ancak Akşener'in açıklamalarında en dikkat çekeni Candaş Tolga Işık'a bizzat kendisinin yaptığı açıklamayı yalanlaması oldu. Meral Akşener, ilk toplantıda masada yaşanan krizi anlattığı Candaş Tolga Işık'a, "Baktım ki benim dışımdaki herkesle Sn. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmış. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor dedim. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım ona göre hareket edelim dedim. Sn Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti. Ben de partime sormadan böyle bir karar veremem dedim. Siz imzalamayın o zaman biz imzalarız duyururuz deyince ben masadan kalkayım o halde dedim. Siz bilirsiniz dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi. Ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı." ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'in, "Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklamayla duyurulmasını talep etti." sözleri büyük yankı uyandırmış, tüm medyada manşet olmuştu. Akşener, dün Fatih Altaylı'nın programında ise bu sözlerini unutarak yalanladı.

Akşener, "Kimse ayağa kalkmadı.Ben açık net fikirlerimi söyledim. Bir gerginlik yaşandı. Sayın Davutoğlu ve sayın Babacan devreye girip uhulet ve suhuletle pazartesiye bırakılma nedeni öyle oldu. 5 kişi imzaladı, ilan edilsine de gidilebilirdi, sonra hep beraber nefes alalım oldu. " dedi.