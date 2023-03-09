2023 yılı hac kuraları çekildi

Salgın hastalık sebebiyle 2020 yılından bu yana yapılamayan ve yaklaşık 2 buçuk milyon kişinin heyecanla beklediği 2023 yılı hac kuraları Ankara'da çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda elektronik ortamda çekilen kura sonucunda 83 bin 430 kişi hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hak kazandı.Kura çekimine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ülkemizin büyük bir felaketin sebep olduğu zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, deprem dolayısıyla tarifi imkânsız acılar yaşadıklarını, devlet ve millet olarak yaraları sarmaya çalıştıklarını bildirdi.Kurada adı çıkanlar, 13-24 Mart tarihleri arasında kesin kayıt yaptırabilecek.Kayıtlarını e-devlet sistemi üzerinden kendileri yapabileceği gibi, başkanlıkla gitmek isteyenler il müftülükleri, acentelerle gitmek isteyenler ise başkanlıkla sözleşme imzalayan acentelerden kayıtlarını yaptırabilecekler.Salgın hastalık döneminde 65 yaşından büyük olması ve aşı olmaması sebebiyle gidemeyen 34 bin 443 hacı adayı kurasız hacca gidecek.Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Mart-7 Nisan tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.Hac çıkışları 30 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında olurken, dönüşler ise 3-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. AA