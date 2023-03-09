25 futbol sahası büyüklüğündeki konteyner kentte yaşam başladı

Malatya'da AFAD'ın İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 180 bin metrekarelik alanda başlattığı konteyner kentte çalışmalar tamamlandı. İş makineleri aracılığıyla elektrik ve su hattının döşendiği 25 futbol sahası büyüklüğündeki alana mevsim koşullarına uygun ve yalıtımlı konteynerler yerleştirildi. Elektrikli ısıtıcı, ocak, termosifonlu sıcak su, mutfak ve banyonun yer aldığı konteynerlerde çalışmaların tamamlanmasıyla depremzedelerin taşınma süreci başladı. 2 bin 100 konteynerde 10 bin 500 depremzede barınacak.Eşi ve 3 çocuğuyla konteyner kentte yaşamaya başlayan Ayhan Kalkan, "Konteynerler çok güzel, buraya geldik rahatız. Yataklarımız, oturma yerlerimiz, buzdolabımız, ocağımız kurulu. Bütün ihtiyaçlarımız da karşılanıyor. Çok rahatız. Burada olduğum için kendimi çok şanslı görüyorum" dedi.