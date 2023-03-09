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Giriş Tarihi: 9.3.2023 13:39

Deprem soruşturmalarında 269 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalarda 269 şüpheli tutuklandı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Deprem soruşturmalarında 269 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, bin 68 şüphelinin yıkımlarla ilgili sorumluluğu saptandı. Sorumluluğu saptanan şüphelilerden 269'u tutuklanırken, 320 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 228 şüpheli hakkında yakalama kararı, 106 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 43'ünün ise hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 14 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 86 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Deprem soruşturmalarında 269 şüpheli tutuklandı
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