Deprem soruşturmalarında 269 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, bin 68 şüphelinin yıkımlarla ilgili sorumluluğu saptandı. Sorumluluğu saptanan şüphelilerden 269'u tutuklanırken, 320 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 228 şüpheli hakkında yakalama kararı, 106 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 43'ünün ise hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 14 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 86 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.