Erdoğan çifti, depremzede aileyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'da depremzede Hülya Çelebi ve ailesini ziyaret etti. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinden ayrılıp bir akrabasının tahsis ettiği Çankaya'daki evde iki kızı, iki damadı ve torunuyla kalan Hülya Çelebi'nin eşi, oğlu, kızı ve torununu depremde kaybettiği öğrenildi.Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz. Hülya Çelebi kardeşimizin ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyor, Rabb'imden sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.