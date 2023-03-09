FETÖ hayranı Amberin Zaman şimdi de PKK ile kol kola!

2016'da KHK ile kapatılan Taraf Gazetesi'nin eski yazarı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hayranı Amberin Zaman, geçtiğimiz kasım ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti esnasında Kılıçdaroğlu görüştüğünü sosyal medyadan duyurmuş bir de yan yana fotoğraf paylaşmıştı. Zaman sosyal medya hesabından fotoğraf karesiyle birlikte "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Londra'da bir araya gelip sohbet etmek çok yüreklendiriciydi gerçekten. Her şey güzel olacak" demişti.
GÖRÜŞMEK HARİKAYMIŞ!
Amberin Zaman bu sefer de terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin bünyesinde olan Suriye Demokrat Güçleri'nin siyasi uzantısı Suriye Demokratik Meclisi'nin (SDG) sözde eş başkanı İlham Ahmed ile görüştüğünü sosyal medyadan duyurdu. Amberin Zaman, İlham Ahmed ile yan yana olduğunu gösteren bir fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaşarak "Bugün Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda SDC eş-icra başkanı Başkanı İlham Ahmed ile görüşmek harika" ifadelerini kullandı.
AVRUPA PARLEMONTASI'NDA YER ALAN KONFERANSA KATILDI!
Belçika'nın Brüksel kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda yer alan AB TR Orta Doğu ve Kürtler konulu konferansta terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin bünyesinde olan Suriye Demokrat Güçleri'nin siyasi uzantısı SDG'nin sözde eş başkanı İlham Ahmed burada bir konuşma yaptı. Amberin Zaman da Avrupa Parlamentosu'nda yer alan bu konferansa katılarak İlham Ahmed'in sözlerini takipçileriyle paylaştı. Amberin Zaman, İlham Ahmed'in konferanstaki fotoğraf karesini paylaşarak "PKK'nin. Deprem sonrasında ilan ettiği ateşkes barış için bir fırsat yaratmıştır" sözlerini aktararak Suriye Demokratik Meclisi eşbaşkanı İlham Ehmed Avrupa Parlamentosu'nda yer alan AB TR Orta Doğu ve Kürtler konulu konferansta konuşma yapıyor" dedi.
SKANDAL İFADELER KULLANDI! TÜRKİYE'YE BASKI YAPILMASINI İSTEDİ
Amberin Zaman, İlham Ahmed'in konferanstaki sözlerini şöyle aktardı: "Avrupa ülkeleri TR'nin Suriye ve Kürtlere yönelik baskılarını sonlandırması için girişimde bulunmalıdır. Bu TR'nin Ukrayna'daki oynadığı rol yüzünden göz ardı edilmemeli. PKK'nin ateşkes ilanı için Mazlum Abdi'den arabuluculuk yapması talebinde bulunan ülkeler arasında ABD vardı. TR, Kasım'da gerçekleştirdiği hava saldırılarında DAİŞ tutukluların bulunduğu yerlerde güvenlik güçlerimizi vurdu, zaafiyet yarattı. Aynı zamanda altyapımızı, elektrik, su tesislerimizi vurdu. Bu olumsuz koşullar DAİŞ'in yeniden güçlenmesi için alan açtı."
ABD'DE SKANDAL BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMİŞTİ
Terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin bünyesinde olan Suriye Demokrat Güçleri'nin siyasi uzantısı SDG'nin sözde eş başkanı İlham Ahmed, iki yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) skandal bir görüşme yapmıştı. ABD'nin Suriye Büyükelçiliği bu görüşmeyi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu: "Yakın Doğu İlişkileri'nden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood ile ABD Dış Bakanlığı Yakın Doğu İlişkileri Bürosu'ndan Ethan Goldrich, pazartesi günü Suriye Demokratik Meclisi'nin Başkanı İlham Ahmed ile görüştü. Görüşmede ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrar için destek yinelenirken, DEAŞ'dan özgürleştirilen bölgelerde de desteğe devam edileceği ve bütün Suriyelilerin dâhil olacağı siyasi bir çözüme destek verileceği tekrarlandı." Sözde eş başkan İlham Ahmed'i Amerikalılar sık sık ağırlıyor. Ahmed, Pentagon'da da ağırlanmış, yetkililerle pozlar vermişti.