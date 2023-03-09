FETÖ hayranı Amberin Zaman şimdi de PKK ile kol kola!

AVRUPA PARLEMONTASI'NDA YER ALAN KONFERANSA KATILDI!

Belçika'nın Brüksel kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda yer alan AB TR Orta Doğu ve Kürtler konulu konferansta terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin bünyesinde olan Suriye Demokrat Güçleri'nin siyasi uzantısı SDG'nin sözde eş başkanı İlham Ahmed burada bir konuşma yaptı. Amberin Zaman da Avrupa Parlamentosu'nda yer alan bu konferansa katılarak İlham Ahmed'in sözlerini takipçileriyle paylaştı. Amberin Zaman, İlham Ahmed'in konferanstaki fotoğraf karesini paylaşarak "PKK'nin. Deprem sonrasında ilan ettiği ateşkes barış için bir fırsat yaratmıştır" sözlerini aktararak Suriye Demokratik Meclisi eşbaşkanı İlham Ehmed Avrupa Parlamentosu'nda yer alan AB TR Orta Doğu ve Kürtler konulu konferansta konuşma yapıyor" dedi.

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Amberin Zaman, İlham Ahmed'in konferanstaki sözlerini şöyle aktardı: "Avrupa ülkeleri TR'nin Suriye ve Kürtlere yönelik baskılarını sonlandırması için girişimde bulunmalıdır. Bu TR'nin Ukrayna'daki oynadığı rol yüzünden göz ardı edilmemeli. PKK'nin ateşkes ilanı için Mazlum Abdi'den arabuluculuk yapması talebinde bulunan ülkeler arasında ABD vardı. TR, Kasım'da gerçekleştirdiği hava saldırılarında DAİŞ tutukluların bulunduğu yerlerde güvenlik güçlerimizi vurdu, zaafiyet yarattı. Aynı zamanda altyapımızı, elektrik, su tesislerimizi vurdu. Bu olumsuz koşullar DAİŞ'in yeniden güçlenmesi için alan açtı."