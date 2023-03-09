Hatay’da 37 şüpheli tutuklandı

ASRIN felaketi sonrası Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Antakya ve Defne'deki ölümlerle ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında 1 ayda, aralarında müteahhit, yapı denetim sorumluları, fenni mesullerin de olduğu toplam 221 şüpheliden 37'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında, evlendikleri gün yeni tuttukları dairelerinde ilk gecelerini geçiren Elif ve Halil İbrahim Aksoy da dahil olmak üzere 60 kişiye mezar olan Antakya'daki İbrahim Elif Apartmanı'nın müteahhidi Mithat Tümyürek'in de bulunduğu ortaya çıktı. 38 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı konularak gözaltı kararı verildi. Soruşturmalarda bugüne kadar 41 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. 18 şüphelinin ise vefat etmeleri nedeniyle haklarında işlem yapılamadı. 7 şüpheli savcılıktan serbest kalırken, 50 şüpheli hakkında firari oldukları nedeniyle Hatay Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nden yakalama kararı çıkartıldı.