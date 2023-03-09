Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı Elitaş Şanlıurfa’da

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen İl Koordinasyon Merkezi'nde deprem süresince yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Yardımcısı Elitaş başkanlığında düzenlenen toplantıya Vali Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, AFAD Şanlıurfa İl Müdürü Mahmut Sönmez, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve ilgili birim Müdürleri katıldı.

Toplantı, Deprem sonrası yapılan çalışmalar ilişkin değerlendirme yapıldı.