HDP tehdidin dozunu artırdı! “Görüşmemiz Millet İttifakı ile olacak”

Sancar'ın kullandığı ifadeler şöyle:

Gelsin Cumhurbaşkanı adayı bizimle görüşme yapsın, uzlaşma çıkarsa elbette sonucu da belli oldu. Bir uzlaşma olursa biz yeniden aday çalışmalarımızı bu uzlaşmayı dikkate alarak sonuca bağlayacağız.

Uzlaşma çıkmazsa bizim seçeneğimiz devam ediyor. Kendi adayımızı çıkarma konusunda tamamen askıya aldığımız bir durum yok.