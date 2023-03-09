İki liderin gündemi deprem ve seçim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşmede asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depreminden sonra bölgenin ayağa kaldırılması için Ulusal Risk Kalkanı Projesi ve yaklaşan seçimler ele alındı. Ayrıca iç ve dış siyasete ilişkin güncel konular masaya yatırıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.Cumhur İttifakı'nın önceliğini deprem oluşturuyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde meydana gelen yıkım ve enkazın kaldırılması, depremzedelerin yaralarının sarılması, Ulusal Risk Kalkanı toplantısında ele alınan konular, iki liderin en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Depremzedelerin en kısa zamanda çadır kentlerden konteynerlere yerleştirilmesi için yapılan icraat değerlendirildi.Kabulde Erdoğan'ın talimatı ile kurulan Cumhur İttifakı seçim komisyonunun çalışmaları da ele alındı. 14 Mayıs seçim sürecinde uygulanacak stratejiyi de görüşen Erdoğan ve Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak açıklanmasının ardından gelişen süreçleri de değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, son olarak 16 Şubat'ta Külliye'de bir araya gelmişti. İki lider, 28 Şubat'ta ise depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişti.Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması için seçim kararını yarın duyuracak. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından 10 Mart'ta seçim kararı alacaklarını açıklamıştı. Erdoğan, "10 Mart Cuma günü Anayasa'nın bize verdiği yetkiye dayanarak alacağımız seçim kararının ertesi gün Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreci başlatıyoruz" demişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile görüştü. Erdoğan, Embalo'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.