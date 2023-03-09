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Giriş Tarihi: 9.3.2023 10:05 Son Güncelleme: 9.3.2023 10:11

İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı…

İstanbul ve Ankara’da düzenlenen FETÖ operasyonunda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon yaptı. Örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı oldukları, sözde Bölge Yapılanması içerisinde üst düzey yönetici pozisyonunda bulundukları ve askeri okullara öğrenci hazırladıkları saptanan 11 kişi Ankara ve İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Ankesör aramaları da bulunduğu ve kapatılan Bank Asya'da hesapları olduğu ifade edilen söz konusu kişiler içerisinde kamu kurumlarından ihraç edilen edilmiş olan kişilerin de bulunduğu belirlendi.

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı | Video

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İstanbul ve Ankara’da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı…
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