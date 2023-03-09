İstanbul’da kira yardımı 3 bin 500 TL oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı özel bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Bakan Kurum şunları söyledi: "Kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul'da 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Anadolu'da büyük illerde Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin liraya çıkarıyoruz. Diğer büyükşehirlerimizde aylık kira yardımını 2 bin 500 liraya çıkartıyoruz. Kalan diğer illerimizde kira yardımını 2 bin liraya çıkartıyoruz. Nisandan itibaren yeni kira yardımlarını vatandaşlarımızın hesaplarına yatıracağız. 277 bin 971 bina ve bunun karşılığı 817 bin 748 bağımsız bölüm acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık ya da orta hasarlı olarak tespit edildi. 653 bin konutumuz ağır, yıkık veya orta hasarlı olarak tespit edilmiş" dedi. ANKARA