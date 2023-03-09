Kentsel dönüşüm düşmanlığı 10 yıl kaybettirdi

Türkiye'de son 20 yılda gerçekleştirilmek istenen çok sayıda kentsel dönüşüm girişimi CHP ve İyi Partililer tarafından engellenirken, bunun bir örneğinin de birinci derecede deprem bölgesinde yer alan Manisa'da yaşandığı ortaya çıktı. AK Partili Şehzadeler ve Yunusemre ilçe belediyeleri, dönüşüm projelerini hayata geçirmek istediğinde karşılarında CHP ve İyi Parti'yi buldu. Şehzadeler Belediyesi'nin 5 mahallede hayata geçirmek istediği Manisa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi, CHP'liler tarafından vatandaşlara dağıtılan itiraz dilekçeleriyle yavaşlatıldı. Tüm engellemelere rağmen projede ilk kazma geçtiğimiz yıl vuruldu. Yunusemre Belediyesi tarafından 4 mahallede yürütülen kentsel dönüşüm projesi de yine CHP ve İyi Parti'nin engeline takıldı. Vatandaşları projeye karşı kıştırtan CHP ve İyi Parti, bu projenin 10 yıl gecikmesine sebep oldu. Projede ilk kazmanın ise önümüzdeki günlerde vurulması planlanıyor.Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar mahallelerinin yer aldığı 365 dönümlük alandaki kentsel dönüşüm projesi 2017'de açıklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilmek istenen proje CHP'lilerin engellemeleri nedeniyle yavaşlatıldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in önderliğinde partililer Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesine engel olmak için elinden geleni yaptı, düzenledikleri toplantılarda halkın kafasını karıştırmaya çalıştı. Sokak sokak gezen CHP'liler askı sürecindeki projeyi yavaşlatmak için vatandaşlara itiraz dilekçeleri dağıttı. CHP'lilerin kentsel dönüşüme karşı yürüttüğü çalışmalar nedeniyle projenin yavaşlatılması sağlandı.CHP'nin muhalif tutumuna rağmen Şehzadeler ilçesindeki çalışmalara geçtiğimiz sene başlanırken, projeyle yaklaşık 50 yıldır çarpık yapılaşmanın olduğu bölgenin dönüşümü sağlanacak. Bölgede yaklaşık 2 bin 300 konut dönüştürülecek. Projenin ilk etabında bölgeye 605 konut ve 54 işyeri yapılacak. Bölgedeki 446 bina, 666 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirilecek. Kiraya çıkan hak sahiplerine de kira yardımları ödeniyor. TOKİ tarafından 26 Aralık 2022 tarihinde yapılan ihale sonrasında, Acar Spor Tesisler Yatırımlar Ticaret Anonim Şirketi ihaleyi kazandı. Projenin 2 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.Yunusemre ilçesinde ise CHP ve İyi Parti'nin karşı çıktığı Laleli, Mesir, Lalapaşa ve Mutlu mahallelerindeki kentsel dönüşüm projeleri iptal edildi. Birinci derecede deprem bölgesinde yer alan projede 10 yıllık bir süre kaybı yaşandı. Şehir Plancılar Odası İzmir Şubesi'nin açtığı 3 dava bu gecikmenin yaşanmasında etkili oldu. Yunusemre Belediyesi'nin 2 mahallede hayata geçirmeyi planladığı kentsel dönüşüm projesine ancak geçtiğimiz sene start verilebildi. Proje kapsamında ilk olarak Mutlu Mahallesi'nde hak sahipleriyle sözleşme süreci tamamlandı. Mutlu Kent Sitesi projesinde ilk kazma önümüzdeki günlerde vurulacak. Kentsel dönüşüm projesi ile depreme dayanıklı konutlar inşa edilecek.