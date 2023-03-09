Kılıçdaroğlu’ndan HDP kararı: Elbette görüşeceğim...

"HDP'YE 'BAKANLIK VERMEYİZ' DİYEN ARKADAŞLARINIZ HDP'NİN OYLARI İLE BAKANLIK KOLTUĞUNA OTURMAK İÇİN BİZİ İKNA ETMELİ"

İYİ Parti'nin, 'HDP'ye bakanlık verilemez' açıklamalarını da eleştiren Demirtaş, "HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen bazı arkadaşlarınız "HDP'ye bakanlık vermeyiz" diyerek biz HDP'li seçmenleri incitmiş, ötekileştirmişti. Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi?" dedi.

HDP İLE CHP ARASINDA SICAK TEMAS

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması sonrası ilk mesaj HDP'den gelmişti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ederek, destek mesajı vermişti. CHP'den Özgür Özel de, HDP ile görüşüleceğini açıklamıştı.