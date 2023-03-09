Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül: Dertleri hizmet değil algı

ŞanlıurfaBüyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, deprem bölgelerinde kimi çevrelerce yapılan yardımların sadece bir 'algı'dan ibaret olduğunu savundu. SABAH'a konuşan Başkan Beyazgül, "Günde 400 bin ekmek üreten halk ekmek fabrikamız var. Fabrikamız Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman ve Kahramanmaraş'a da ekmek gönderdik ve her gün 50 biner ekmek göndermeye devam ediyoruz. İtfaiyemiz arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Adıyaman'daki yolları ekibimiz açtı. Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinin iki bakanlığın bütçesine denk bütçeleri olmasına rağmen depremzedeler için hâlâ bir çadırkent bile kuramadıklarını kaydeden Başkan Beyazgül, "Böyle bir dertleri olmadı bugüne kadar. Mesela bizim yaptığımız masraf, ben 2 binayı onarıyorum değeri 10 milyon Türk Lirası'nı geçiyor. Algı yapmak için çalışıyorlar ama gerçekler algıların önüne geçerek er geç ortaya çıkacak. 'Mazgal temizliği' yapamayan 'Havalimanı yapıyorum' diyor. Biz de Hatay Havalimanı hafriyat çalışmasına destek verdik ama 'Havalimanı yapıyoruz' demedik" şeklinde konuştu.