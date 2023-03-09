Yargıtay, “Hukuk Rehberi”ni tanıttı! Birçok hukukçu faydalanacak

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliği ile hukuk yargılamasında araştırılması gereken hususlar ve toplanması gereken deliller konusunda belirli bir standardın oluşması, davalarda sıkça yapılan hataların azalması ve yargılama süresinin kısalması amacıyla hazırlanan "Hukuk Rehberi"nin tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Akarca, iki cilt şeklinde hazırlanan Hukuk Rehberi'nin hukuk mahkemelerinde görev yapan hakimler başta olmak üzere tüm hukukçulara çok önemli faydalar sağlayacağını ifade ederek, rehberin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tanıtımın ardından rehberin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür sertifikası takdim edildi.

Yargıtayın İncek yerleşkesinde bulunan Kabul Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri Eyüp Yeşil ile Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Yargıtay daire başkanları, üyeler ve tetkik hakimler de katıldı.