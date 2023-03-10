7’nci yargı paketi Meclis’e sunuldu

AK Parti, 7'nci Yargı Paketi'ne ilişkin hazırlıklarını tamamladı. İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif 21 kanunda yapılan değişiklikle 49 maddeden oluşuyor. Teklife göre 18 yaşından küçük engelli veya ağır hasta çocuğu olan hükümlü annelerin cezalarının infazı 1 yıl ertelenebilecek. Bunun için hükümlü kadının cezasının 10 yıldan az olması gerekecek. Kararı cumhuriyet başsavcılıkları verecek, her defasında 6 ayı geçmemek üzere erteleme 4 kez uzatılabilecek. Teklifle, kiracı-ev sahibi uyuşmazlıklarında arabulucu zorunluluğu getiriliyor. Kiracı, ev sahibi ya da komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklarda arabulucuya başvuru zorunlu olacak. Ayrıca ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar da zorunlu arabuluculuk kapsamına alınıyor. Hâkim kararı olmadan haciz işlemi yapılamayacak. Teklifin yasalaşmasıyla 'çat-kapı' haciz işlemi de tarihe karışacak.