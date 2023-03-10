AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Gaziantep’te incelemelerde bulundu

Özhaseki, kalıcı konutların yapımına başlandığını, barınma merkezlerinde de birçok imkan sunulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Burada çocuklar için spor yapacakları yerler, rehabilitasyon merkezleri, hatta depremden zarar gören hayvanların bakımının yapıldığı ortam oluşturulmuş. Çocuklar, gençler, vatandaşlar burada gezdiği zaman eskiden olduğu gibi normal çarşının içine girmiş gibi, normal bir dönemde hissedebileceği gibi, ruhen belki rahatlayacağı ortama kavuşuyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir afetin altından kalkabilecek bir tek millet yok. AK Parti ailesi olarak hepimiz sahadayız. Belediyelerimiz, milletvekillerimiz, teşkilatlarımız yara sarmak için çırpınıyor."