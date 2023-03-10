Altılı koalisyonun yönetim modeli Fatih Portakal’ı da çileden çıkardı: Pamuk ipliğine bağlılar

"6'LI MASA MUTLAKA BAZI YERLERDE TIKANIKLIK YAŞAYACAK"

Muhalefetin seçimi kazanması halinde işlerinin hiç kolay olmayacağını söyleyen Portakal, "Bu masanın devam edebilmesi için ivedi olarak güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek zorundalar. Altı lider birbirini nereye kadar tolere eder? 6'lı masa mutlaka bazı yerlerde tıkanıklık yaşayacak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE SİYASİ KRİZ YAŞANIR"

Akşener'in masaya devirip daha sonra geri geldiğini hatırlatan Portakal, "Hala pamuk ipliğine bağlı. Biri masadan kalktığında, biri desteği çektiğinde Türkiye'de siyasi kriz yaşanır." şeklinde konuştu.