Bahçeli’den 14 Mayıs talimatı: Seçim çalışması yerine depremzedelere destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde seçim ve afet gündemiyle Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek.
DEPREMZEDELERE SAYGI ESAS ALINACAK
Seçim çalışmalarının ele alınacağı görüşmede, daha önce düzenlenen "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" ve "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" ile "Adım Adım 2023, Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun" temalı program ve etkinliklerdeki izlenimler masaya yatırılacak.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimini açıklamasının ardından seçim çalışmalarını başlatacak. Bahçeli, bu kapsamda öncelikle il, ilçe ve belde teşkilatlarına partisinin seçim çalışmaları ile çalışmalarda dikkat edilecek ilkelerin yer aldığı bir genelgeyi teşkilatlara gönderecek. Seçim çalışmalarında "Aday belli karar net" ve "Aziz milletim sıra sende" sloganlarını kullanacak MHP, kampanya hazırlıklarında sona geldi.
Deprem bölgesiyle ilgili sürekli bilgi alan Bahçeli, seçim kampanyasının deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlara 'saygı' çerçevesinde oluşturulması talimatını verdi. Bahçeli'nin, parti yetkililerinden afetin yaşandığı 11 ilde herhangi bir seçim faaliyeti yapılmamasını, bunun yerine resmi kurumlara katkı sağlanarak depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütülmesini istediği bildirildi.SON DAKİKA: Seçim 2023 ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan seçim kararını imzaladı