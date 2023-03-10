Bahçeli’den 14 Mayıs talimatı: Seçim çalışması yerine depremzedelere destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde seçim ve afet gündemiyle Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek.

DEPREMZEDELERE SAYGI ESAS ALINACAK

Seçim çalışmalarının ele alınacağı görüşmede, daha önce düzenlenen "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" ve "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" ile "Adım Adım 2023, Ahilerle Gününüz Bereketli Olsun" temalı program ve etkinliklerdeki izlenimler masaya yatırılacak.