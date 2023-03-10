Bakan Soylu, Kahramanmaraş’ta esnaf çarşılarını ziyaret etti

Şehrin tekrar ayağa kaldırılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarının eksiksiz olarak karşılanması noktasında gecesini gündüzüne katarak çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, depremin meydana geldiği ilk günden itibaren Kahramanmaraş'ta olan ve çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte, tamamlanan ve kurulumu devam eden geçici esnaf çarşılarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.