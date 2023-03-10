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Giriş Tarihi: 10.3.2023 18:42

Bakan Soylu'dan depremin vurduğu Malatya'da açıklamalar

Malatya Afet Koordinasyon Merkezindeki toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 932'ye yükseldiğini duyurdu. Soylu "Malatya'da kurulan çadır sayısı 53 bin 892." dedi.

Bakan Soylu’dan depremin vurduğu Malatya’da açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildiğini bunların 6 bin 265'i yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezindeki toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; Malatya'da şu ana kadar 3 bin 247 konteyner kuruldu. Bunun önemli bir bölümü aileler yerleştirildi. Buradan vatandaşımıza bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarından başlıyor.

Bu ayın sonuna kadar 300 bin çadır daha dağıtılacak. 700 bine kadar ulaşacağız. Gerek THY olsun gerek diğer kargo şirketleri olsun. Onlarla beraber sürekli getirdiklerimiz var. Bu nakliyatları sağlıyoruz. Satın almaları AFAD sağlıyor.

Malatya'da kurulan çadır sayısı 53 bin 892. Vatandaşlarımız kimisi çadır kentlerde kimisi mahalle aralarında bu çadırları kullanıyorlar.

Afette yakınını bulamayan emniyete başvuran sayısı da 264.

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Bakan Soylu'dan depremin vurduğu Malatya'da açıklamalar
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