Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Destici’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Erdoğan ve Destici'nin 1 saat 40 dakika saat süren görüşmesinin gündem maddeleri deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalar, 14 Mayıs seçimleri ile TBMM çalışmaları oldu. Destici, yaptığı açıklamada, "Güzel, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Uyumlu bir şekilde ittifakımız, çalışmalarımız devam ediyor Deprem birinci gündem maddemizdi . Toparlanma var her gün daha iyi oluyor. Cumhur İttifakı'nın ilkelerine hassasiyetlere saygı gösteren partiler cumhur ittifakına dahil olabilirler" dedi. Başkan Erdoğan, dün TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti.