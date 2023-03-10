DEAŞ terör örgütüne para toplayan 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terörizmin finansmanın önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında, Whatsapp'ta "Allah Yolunda" adıyla açılan grupta Suriye'de bulunan HOL Kampındaki DEAŞ örgütü mensuplarına ulaştırılmak üzere çeşitli örgütsel terimler kullanılarak para toplandığı tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN YARGILANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bu şekilde DEAŞ terör örgütüne finansman sağlandığı şeklindeki istihbarı bilgiler ışığında yapılan çalışmalarda İstanbul'da ikamet eden 7 şüphelinin grupta para topladığı tespit edildi. Şüphelilerden birinin daha önce terörizmin finansmanı kapsamında adli işlem gördüğü ve yargılanmasının devam ettiği ortaya çıktı.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin, iletişim trafiği kayıtlarında çok sayıda örgüt üyeliğinden işlem gören kişilerle görüşme kayıtlarının olduğu, MASAK'tan alınan banka hesap hareketlerinde de örgütsel terimli işlem açıklamalarıyla para transferlerinin olduğu, aralarında para transfer kaydı bulunan kişilerin birkaçıyla ortak şüpheli para hareketlerinin olduğu da tespit edildi. Bunun üzerine Tuzla, Bahçelievler, Beyoğlu, Pendik, Üsküdar, Kağıthane ve Avcılar'da ikamet eden 7 şüpheli hakkında bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.