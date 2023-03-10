Demirtaş’ın Akşener’e mektubu! BBP Genel Başkanı Destici: İYİ Parti, HDP konusunda tutarsız davranıyor

"DEMİRTAŞ BANA MEKTUP YAZABİLİR Mİ?"

Diğer taraftan Selahattin Demirtaş, Meral Akşener'e mektup yazıyor. Bana yazabilir mi? Çünkü bizim duruşumuzu biliyor. Ona yazıyorsa, demek ki ona yazabilecek kadar bir yakınlık hissediyor. Buradan bakmak gerekir diye düşünüyorum. Nasıl daha önce kahvaltıya gitmek istiyorum demişse şimdi de mektup yazıyor.

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Bir mektup kime yazılır, bir ümidiniz varsa, yakınlık duyuyorsanız karşı tarafın buna karşılık verebileceğini ya da bundan etkilenebileceğini düşünüyorsanız o mektubu yazarsınız ya da kahvaltıya geleceğim dersiniz. Orada öyle bir açık kapı görüyorlar. Biz de bunu göremezler. Bu yüzden bize ne kahvaltı teklif edebilirler ya da mektup yazma hadsizliğini yapabilirler. İYİ Parti, HDP konusunda tutarsız davranıyor.