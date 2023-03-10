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Giriş Tarihi: 10.3.2023 21:36

Emine Erdoğan'dan Litvanya Cumhurbaşkanı'nın eşi Nausediene'ye deprem teşekkürü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın eşi Diana Nausediene'ye ülkesinin Türkiye'deki depremlere ilişkin yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

AA
Emine Erdoğan’dan Litvanya Cumhurbaşkanı’nın eşi Nausediene’ye deprem teşekkürü

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Litvanya Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Diana Nausediene ile bir araya geldik. Dost ülke Litvanya'nın personel, ilaç/tıbbi malzeme desteği ve yardım kampanyası ile gösterdiği dayanışmayı daima hatırlayacağız. Acımızı paylaştıkları ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'dan Litvanya Cumhurbaşkanı'nın eşi Nausediene'ye deprem teşekkürü
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