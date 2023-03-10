Emine Erdoğan’dan Litvanya Cumhurbaşkanı’nın eşi Nausediene’ye deprem teşekkürü

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Litvanya Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Diana Nausediene ile bir araya geldik. Dost ülke Litvanya'nın personel, ilaç/tıbbi malzeme desteği ve yardım kampanyası ile gösterdiği dayanışmayı daima hatırlayacağız. Acımızı paylaştıkları ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.