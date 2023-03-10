Hataylı depremzede tek isteğini Bakan Bozdağ’a açıkladı: Cumhurbaşkanımızı görmeyi çok istiyorum

Bir ona bakıyorum bir de Meclis'e milletvekili olarak gelmiş hanıma bakıyorum. Biz dertliyiz, bizim derdimiz var. Ama bunların yok. Bugün İskenderun'da enkazlar olduğu gibi Hatay'ın diğer ilçelerinde hele hele Antakya'da enkazın en büyüğü var. Belki bundan da haberi yok. Çünkü gittiği yerler belledir.

CHP HATAY MİLLETVEKİLİNE TEPKİ

Parlamentoda muhalefetin bazı temsilcilerin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberi olamayan garipler, ilk gün bakan arkadaşlarım tamamıyla deprem bölgelerindeydi. Bütün bunlarla beraber belediye başkanlarımız deprem bölgelerindeydi. Bende hemen 2. gün deprem bölgesine ulaştım. Arından ikinci turda da Devlet Bey'le beraber buraları dolaşmaya aynı şekilde sayın Destici ile dolaşmaya başladık. Biz yaralıyız, hanımefendi konuşuyor. Hatay milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar. Biz sadece Hatay değil, 11 ilin 11'inde de aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz.