İşte adım adım seçim takvimi

Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacağını söylediği cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi takvimine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Süreç şöyle işleyecek:Erdoğan'ın yetkisini kullanarak aldığı seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlanacak.YSK, seçimin 14 Mayıs'ta yapılması kararını alacak. Seçimin ikinci tura kalması halinde tarih 28 Mayıs olacak.Bürokrasiden aday olmak isteyenler için bir haftalık istifa süresi başlayacak.YSK, seçim takviminin başlangıç tarihini açıklayacak. Bu tarihin 16 veya 18 Mart olarak belirlenmesi bekleniyor.Milletvekili aday listelerinin 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilmesi istenecek.İttifak protokolü ise seçim takvimi yayınlandıktan sonraki 5 gün içinde YSK'ya sunulacak.AK Parti'deki adaylık başvuruları için hızlandırılmış bir takvim uygulanacak. Buna göre, 11 ila 17 Mart tarihleri arasında adaylık başvuruları alınacak.