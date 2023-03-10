PKK/KCK’ya yönelik operasyon: 10 gözaltı

Ayrıca, 2021 yılında güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubundan elde edilen örgütsel dokümanlarda kırsal alanda çekilmiş örgütsel fotoğrafı tespit edilen D.D. isimli şüpheli şahıs yakalanıp gözaltına alınırken, bir şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.